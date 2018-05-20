وزير الشؤون الإسلامية يطالب الحجاج بحفظ سمعة موريتانيا

طالب وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد اهل داود، ، مساء اليوم الأحد الحجاج الموريتانيين بتمثيل بلادهم خير تمثيل باعتبارهم سفراء له ، مشيرا إلى أن أي سلوك يصدر منهم سيحكم من خلاله على جميع المواطنين.

وأكد الوزير خلال محاضرة ألقاها بمركز المعرفة في انواذيبو أمام الحجاج أن الحج فرصة لاتأتى بالمال ولايمنع عنها الفقر وإنما يوصل لها فضل الله تبارك وتعالي، مبرزا ان الحج يعتبر اكبر مؤتمر عالمي للمسلمين.

وتحدث الوزير عن الجهود التى قامت بها الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية من أجل الوصول إلى أعلى مستوى من الخدمات الميدانية للحجاج الموريتانيين، مبرزا ان هذه الجهود نجحت حيث لم يتم خلال السنوات الثلاثه الماضية تسجيل أي ملاحظة فنية من طرف سلطات المملكة العربية السعودية اتجاه البعثة الموريتانية .

وتعهد الوزير بالوفاء بالالتزامات وفق دفتر الشروط الموقع بين الوزارة والحجاج خاصة تلك المتعلق منها بالنقل والسكن.

وكان مدير الحج والعمرة بوزارة الشؤون الاسلامية والتعليم الأصلي محمد المختار ولد امسيعيد، قد تحدث قبل ذالك عن مكونات الدورس المقدمة للحجاج من المدينة والتي تشمل شقين الأول منها يتعلق بالجانب الفقهي، فيما يتعلق الجانب الآخر بالجانب المدني المرتبط بمتطلبات الرحلة .