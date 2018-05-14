وزير الصيد: 350 مليون دولار قيمة صادرات موريتانيا من الأخطبوط

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني، الناني ولد اشروقة، إن صادرات موريتانيا من مصائد الرأس قدميات، تبلغ 40 الف طن سنويا،وهو ما تبلغ قيمة 350 مليون دولار، يمثل الاخطبوط 90 فى المائة منها.

وأضاف الوزير خلال كلمة له اليوم الاثنين، في افتتاح اشغال اللجنة المكلفة بوضع وتفعيل خطة عمل من اجل تحسين جودة الاخطبوط الموريتان ، أن “مصائد الاخطبوط تشارك بصفة ملموسة في التشغيل من خلال توفير 27 الف فرصة عمل مباشرة، وهو مايمثل نصف العاملين في قطاع الصيد البالغ عددهم 55 الف بحار.

واشار الوزير إلى انه “لضمان أعلى جودة وقيمة مضافة للأخطبوط، أنشأت لجنة مكلفة بوضع وتفعيل خطة عمل، من اجل تحسين ظروف الاصطياد والمعالجة، والتحويل والتخزين والمناولة والحفظ، إضافة إلى مراجعة نظام تصنيف المنتوج في البحر، وعلى اليابسة من اجل شفافية اكثر” .

وأكد الوزير أن “من بين أهداف هذه اللجنة، تحديد خطة للتكوين على جودة الاخطبوط، لصالح المتدخلين على مستوى جميع مستويات سلسلة الانتاج، ووضع خطة لتحسيس الفاعلين حول انعكاسات الجودة على قيمة المنتوج، وتنظيم ارشادات حول افضل الممارسات الصحية وجودة المنتوج .