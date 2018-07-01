وزير: راضون عن التمثيل الدبلوماسي في قمة نواكشوط

قال وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إنهم راضون عن كم “التمثيل الدبلوماسي الذي حضر القمة الإفريقة الجارية حاليا بنواكشوط.

وأضاف ولد الشيخ في تصريح لصحراء ميديا على هامش القمة الافريقة، أن كم المشاركة الدبلوماسية الذي شهدته هذه القمة، يعتبر الأفضل بالمقارنة مع القمم الإفريقية في الآونة الأخيرة.

وأشار الوزير إلى أن الملفات المطروحة في هذه القمة “حيوية وساخنة”، متوقعا أن تكون النتائج متميز ومهة جدا بالنسبة للقارة الافريقية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد في العاصمة الموريتانية نواكشوط القمة الإفريقية الحادية والثلاثين، بمشاركة 24 رئيس دولة وعدد من رؤساء الحكومات، وممثلي الدجول، وتناقش ملفات أهمها الأمن والفساد والتجارة الحرة في القارة.