وزير: مليون طن مخزون موريتانيا السنوي من أسماك السطح

قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني الناني ولد أشروقه، إن مصايد أسماك السطح الصغيرة تحتل مكانة هامة في قطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك لأهمية مخزونها الذي يفوق المليون طن سنويا.

وأضاف الوزير في في افتتاح ورشة اليوم الأربعاء، حول نظم استغلال الأسماك السطحية واستصلاحها ، إن هذه المصائد تساهم في محاربة الفقر، وتوفير الأمن الغذائي، من خلال خلق فرص العمل، وتموين الأسواق المحلية، فضلا عن تصدير الفائض من هذه المادة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأسماك، تشكل حلقة مهمة في السلسلة العذائية، ولذلك فإن أي استغلال مفرط لها قد يخل بالتوازنات البيئية مما ينعكس سلبا على الثروة السمكية الموريتانية.

وأطلق المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات، والصيد بالتعاون مع الفاعلين في مجال الصيد هذه الورشة لبحث المساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع، خاصة تلك المتعلقة منها بالمحافظة على الثروة السمكية، والوسط البيئي من خلال الاستغلال الأمثل لها والرفع من المردودية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع .