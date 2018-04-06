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وزير: موريتانيا والسنغال ستوقعان اتفاق الصيد قبل منتصف الشهر

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 31 دقيقة
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أعلن وزير الصيد و الاقتصاد البحري السنغالي عمر غي أمس الخميس في داكار، أن توقيع اتفاقيات الصيد السنغالية ـ الموريتانية التي كان من المقرر أن يتم في نهاية مارس ، سيتم في النصف الأول من إبريل.

وأكد الوزير السنغالي فى تصريحات صحفية  أن العمل انتهى ، لكن لأسباب تتعلق باجندة وزير الصيد الموريتاني  ، استدعت تأجيلها إلى النصف الأول من إبريل .

وخلال زيارة في 9 فبراير الماضي لنواكشوط  ، أصدر الرئيس السنغالي ماكي صال و نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، تعليماتهما لتوقيع   اتفاقيات الصيد بين البلدين.

و قال الوزير عمر غي إن المفاوضات التي بدأت لتوقيع بروتوكول الاتفاقيات “تمت في إطار أخوي جدا” و سيأتي نظيره الموريتاني إلى داكار لتسويتها “طبقا لتعليمات  قائدي البلدين”

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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