وزير: موريتانيا والسنغال ستوقعان اتفاق الصيد قبل منتصف الشهر

أعلن وزير الصيد و الاقتصاد البحري السنغالي عمر غي أمس الخميس في داكار، أن توقيع اتفاقيات الصيد السنغالية ـ الموريتانية التي كان من المقرر أن يتم في نهاية مارس ، سيتم في النصف الأول من إبريل.

وأكد الوزير السنغالي فى تصريحات صحفية أن العمل انتهى ، لكن لأسباب تتعلق باجندة وزير الصيد الموريتاني ، استدعت تأجيلها إلى النصف الأول من إبريل .

وخلال زيارة في 9 فبراير الماضي لنواكشوط ، أصدر الرئيس السنغالي ماكي صال و نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، تعليماتهما لتوقيع اتفاقيات الصيد بين البلدين.

و قال الوزير عمر غي إن المفاوضات التي بدأت لتوقيع بروتوكول الاتفاقيات “تمت في إطار أخوي جدا” و سيأتي نظيره الموريتاني إلى داكار لتسويتها “طبقا لتعليمات قائدي البلدين”