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وزير : موريتانيا ستحمي أجيالها من الآثار المدمرة للتبغ

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 16 دقيقة
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قال وزير الصحة الموريتاني، كان بوبكر، اليوم الاثنين، إن الدولة الموريتانية تسعي لحماية أجيالها المقبلة من الآثار المدمرة لاستهلاك التبغ.

وأضاف الوزير الذي كان يتحدث خلال تقديمه لمشروع قانون يتعلق بإنتاج واستيراد التبغ ومشتقاته، أمام لجنة التوجيه الإسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالبرلمان، أن “مشروع القانون المذكور يناقش حماية المجتمع من توزيع وتسويق وإشهار وترقية واستهلاك التبغ”.

وأشار الوزير  في العرض الذي قدمه أمام اللجنة، أن مشروع القانون، يهدف إلى حماية الأجيال الحالية والقادمة، من الآثار الصحية، والاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية المدمرة الناتجة عن استهلاك التبغ.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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