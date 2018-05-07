وزير موريتاني: سيتم توجيه الطلبة مستقبلا للتخصصات التقنية

قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي الموريتاني سيدي ولد السالم اليوم الاثنين، إنه “سيتم توجيه الطلبة الموريتانيين الراغبين في إتمام تعليمهم العالي بالجامعات الجزائرية مستقبلا نحو التخصصات التقنية.

و أوضح الوزير الموريتاني في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لجامعة “سعد دحلب” الجزائرية، أن “أولويات البلاد في الوقت الراهن تستلزم تكوين أطر متخصصين في المجال التقني، على غرار الهندسة المعمارية و كذا الطاقات المتجددة”.

و من بين التخصصات التي أبدى الوزير اهتماما بها، تلك المتعلقة بمجال المحروقات، مشيرا إلى أن “الجزائر كانت و لا تزال الحاضن و الحليف الاستراتيجي لموريتانيا في مجال استخراج البترول”.

وأبدى ولد سالم أسفه لانخفاض عدد الطلاب الموريتانيين الذين يزاولونهم تعليمهم العالي بالجامعات الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، والذين يناهز عددهم في الوقت الراهن 400 طالب.

وأشار ولد سالم أن الهدف من زيارته إلى الجزائر هو التوقيع على اتفاق برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العام بين الجزائر و موريتانيا في مجال التعليم العالي و البحث العلمي و المنتظر توقيعها بعد غد الأربعاء.