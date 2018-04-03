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حصيلة الهجوم على الكتيبة الموريتانية فى افريقيا الوسطى

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 14 ساعة
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لقي جندي موريتاني مصرعه فى وسط افريقيا ، وجرح 11  بعد هجوم تعرضت له كتيبة حفظ السلام من طرف ميليشيات “آنتي بالاكا”.

وحسب مصادر “صحراء ميديا” فان الجندي توفي متأثرا بجراحه، فيما تم الإعلان عن مقتل 26 من عناصر “آنتي لانكا”  .

وحسب مصدر عسكري فان “تم بعد الهجوم وصول التعزيزات على الفور” ، وذكر بيان للجيش اليوم  أنه سيتم إعطاء كافة التفاصيل لاحقا.

وأكد الجيش الموريتاني فى بيانه  أن دورية من كتيبة حفظ السلام  تحتل موقعا مؤقتا في قرية تيكباري  في جمهورية وسط إفريقيا تعرضت لهجوم  فجر اليوم من طرف”آنتي بلانكا”.

وتتواجد القوات الموريتانية فى وسط افريقيا ، ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام .

 

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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