شهد مستشفى « جبل الرحمة » بمشعل عرفة في مكة المكرمة، أمس الاثنين، أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الأردنية رزقت بمولود سماه والده « وضاح ».

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تلقى الطفل ووالدته الرعاية الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي بمستشفي « جبل الرحمة ».

وذكرت (واس) أن والد الطفل بادر بتسمية المولود « وضاح » على اسم مدير مستشفى جبل الرحمة « لما لقاه من رعاية واهتمام ».

واحتفت وزارة الصحة السعودية بالمولود، وكتبت عنه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي « تويتر »، مشيرة إلى أن ذويه أطلقوا عليه اسم « وضاح ».

الحاج الأردني « محمد الإبراهيم » والد الطفل، روى لوسائل إعلام سعودية تفاصيل ما قبل الولادة، إذ كان يخطط مع زوجته للخروج من المنزل بهدف تناول الغداء، وبالصدفة أتاها المخاض حوالي الساعة الحادية عشرة، فارتبك ولم يعلم ما يجب عليه فعله، قبل أن يتذكر وجود مستشفى « جبل الرحمة » في عرفة، فتوجه إليه على الفور.

ويشيد الحاج الأردني بحفاوة الاستقبال قائلاً: « أول ما دخلنا استقبلنا الطاقم بشكل عظيم، وسررنا من الخدمات التي قُدمت لنا، وقدر الله أن نرزق بابننا في أطهر بلدٍ وأطهر مكانٍ وأحب المكان للمسلمين، فالجميع يتمنى أن يكون موجوداً في هذا المكان يوم عرفة ».

وكانت حاجة هندية تدعى « نجم غلام » قد رزقت يوم الأحد الماضي بمولود في مستشفى الولادة والأطفال بالمشاعر المقدسة، حيث حصلت على أول شهادة ميلاد في موسم الحج الجاري.

وتشير بعض التقارير إلى أن مستشفى الولادة والأطفال في مكة المكرمة خلال يومي التروية وعرفة العام الماضي، استقبل 9 حالات ولادة لحاجات كن في العاصمة المقدسة لتأدية فريضة الحج.