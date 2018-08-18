وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان

توفي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، كوفي عنان في سويسرا صباح اليوم السبت بعد صراع قصير مع المرض ، عن عمر ناهز 80 عاما.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة للهجرة وفاة الدبلوماسي الغاني ، الذى شغل منصب الأمين العام السابع للأُمم المتحدة، وتم تعيينه في 24 فبراير 2012، كموفد خاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا.

وحصل كوفي عنان من مواليد 1938 على جائزة “نوبل” للسلام سنة 2001 لجهوده فى نشر السلام فى العالم.

وهو متزوج من المحامية ”ناني عنان”و أب لثلاثة أبناء.