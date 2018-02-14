وفاة الدبلوماسي الموريتاني سيد آمين ولد احمد شلله

أعلن اليوم الأربعاء، في أحد المستشفيات الإسبانية، عن وفاة الدبلوماسي والسياسي الموريتاني سيد آمين ولد أحمد شلله.

وكان ولد أحمد شلله قد نقل قبل أيام إلى المملكة الاسبانية لتلقي العلاج، على متن طائرة خاصة، مؤجرة من طرف السلطات الموريتانية.

وكان ولد أحمد شلله يشغل منصب مستشار الوزير الأول الموريتاني، كما سبق وأن شغل منصب سفير موريتانيا في دولة مالي، كما تقلد عدة مناصب حكومية من أبرزها مدير الضرائب.

ويعد الفقيد أحد الشخصيات السياسية البارزة في موريتانيا، وسبق أن نشط في صفوف المعارضة لفترة من الزمن.

وبهذه المناسبة الأليمة فإن مؤسسة صحراء ميديا، إدارة وعمالاً، تعزي أسرة الفقيد والشعب الموريتاني.