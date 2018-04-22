وفاة اليابانية نابي تاجيما أكبر معمرة فى العالم

توفيت اليابانية نابي تاجيما التي يعتقد أنها أكبر معمرة في العالم أمس السبت عن 117 عاما,حسبما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

و أوضحت الوكالة اليوم الأحد أن ” تاجيما ولدت عام 1900 وتوفيت بسبب الشيخوخة في مستشفى بمسقط رأسها جزيرة كيكايجيما في جنوب غرب البلاد”.

و أضافت الوكالة أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية كانت تجري أبحاثا للتأكد من أن تاجيما هي أكبر معمرة على قيد الحياة بعد وفاة صاحبة الرقم القياسي السابقة فيوليت براون من غاميكا العام الماضي عن 117 عاما.

و كانت موسوعة غينيس أعلنت في وقت سابق الشهر الجاري الياباني ماسازو نوناكا (112 عاما) أكبر الرجال سنا في العالم.

و تشير بيانات حكومية إلى أن عدد المعمرين في اليابان بلغ في المجمل 67824 شخصا العام الماضي مقارنة مع 153 شخصا في عام 1963.