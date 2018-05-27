وفاة سيدة سنغالية في قرية “بيرت” الموريتانية

لقيت سيدة سنغالية حتفها، فجر اليوم الأحد، في منطقة “بيرت” على الحدود الموريتانية السنغالية.

وقالت مصادر أمنية لمراسل “صحراء ميديا” في المنطقة، إن السيدة انطلقت الساعة الثالثة فجرا من مدينة نواكشوط في رحلة علاج إلى السنغال، “لأنها كانت مريضة” حسب تعبير المصادر.

وأضافت المصادر، أن سائق سيارة النقل التي تقل السيدة السنغالية رفقة أخيها، عرض على الركاب التوقف في بيته بمنطقة “بيرت” الحدودية للاستراحة قبل مواصلة السفر إلى الأراضي السنغالية، “وفي بيت السائق توفيت السيدة السنغالية”.

وأكدت المصادر الأمنية، أن مفوض الشرطة والطبيب العام بالمنطقة، عاينا جثة السيدة وأكدا أن موتها طبيعية قبل القيام بإجراءات نقلها إلى السنغال.