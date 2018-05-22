وفد أمريكي يبحث فرص الاستثمار بمنطقة نواذيبو الحرة

زارت بعثة أمريكية اليوم الثلاثاء، منطقة نواذيبو الحرة، شمالي موريتانيا، للاطلاع على فرص الاستثمار التي توفرها المنطقة.

واستمعت البعثة التي يترأسها السفير الأمريكي في موريتانيا، ميكل دودمان، إلى نبذة تعريفية عن المنطقة الحرة، والإمكانيات التي تتوفر عليها، والفرص والمقدرات التي تجعلها تستقطب المستثمرين.

وتابعت البعثة خلال العرض الذي قدمه الأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، الجيلاني ولد الشيخ ، معلومات عن المشاريع التي تم إنجازها في المنطقة الحرة، والمشاريع التي لا تزال في طور الإنجاز.