ولدبتاح: نخشي من تزوير النظام الموريتاني للانتخابات

عبر رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض محفوظ ولد بتاح، عن خشيته من تزوير النظام الموريتاني للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية التي انطلقت اليوم.

وقال ولد بتاح في تصريح لصحراء ميديا، بعد أن أدلي بصوته في مكتب “اعدادية تفرغ زينة”، بولاية نواكشوط الغربية، “إن “النظام الحالي زور الانتخابات التي خاضها منفردا، فكيف بهده الانتخابات التي تشارك فيها المعارضة”.

ونفي رئيس حزب اللقاء وجود أي ضمانات تمنع النظام من التزوير،مضيفا أن المعارضة تعول على الشعب الموريتاني ورغبته في التغيير في هده الانتخابات.

وتشارك أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أكبر تجمع سياسي معارض في موريتانيا في هده الانتخابات، بعد أن قاطعت الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة، والانتخابات الرئاسية عام 2014.