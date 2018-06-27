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وزير: موريتانيا ستساهم في تمويل الأتحاد الإفريقي

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 3 دقائق
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أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أن موريتانيا تعمل حاليا على وضع الاجراءات التنظيمية والقانونية الضرورية، لتنفيذ قرار قمة “كيغالي” حول تمويل الاتحاد والقاضي باقتطاع 0,2 بالمئة على الواردات من خارج القارة لتمويل الاتحاد الافريقي.

جاء تصريح الوزير الموريتاني اليوم الأربعاء خلال افتتاحه اجتماع وزراء مالية الدول الأعضاء في لجنة 15F المنعقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في اطار القمة 31 للاتحاد الافريقي.

وأضاف الوزير أن هذا  الاجتماع سيمكن “من الوقوف على آخر التطورات التي أحرزها الاتحاد الأفريقي في مسيرته نحو تنفيذ الإصلاحات المؤسسية، وعملية التمويل الذاتي للاتحاد، عن طريق ضمان تمويل الدول الافريقية لأنشطة الاتحاد الافريقي، وتعزيز أجندته التنموية.

وأشار وزير الإقتصاد أن القمة ستسمح بمناقشة ميزانية الاتحاد لسنة 2019 وإصدار التوصيات اللازمة من أجل ترشيد وتحسين مسطرة اعداد وتنفي٫ ميزانية مختلف هيئات الاتحاد في المرحلة المقبلة”.

وثمن ولد أجاي الإنجازات التي حققها الاتحاد الافريقي في الفترة الاخيرة، بإطلاق سوق النقل الجوي الإفريقي الموحد، بالإضافة إلى التوقيع على معاهدة منطقة التجارة الحرة الأفريقية، القارية والبروتوكول الملحق بمعاهدة تأسيس المجموعة الاقتصادية الأفريقية، المتعلق بحرية حركة الأشخاص، وحق الإقامة، وحق التأسيس مما سيساعد على الدفع نحو مزيد من التكامل القاري وتعزيز التجارة الإقليمية والنمو الاقتصادي.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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