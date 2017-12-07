ولد الداهي: سوق العملات الصعبة شهد خلبطة الأيام الماضية

قال محافظ البنك المركزي الموريتاني عبدالعزيز ولد الداهي اليوم الخميس إن "سوق العملات الصعبة الموازى" شهد خلبطة خلال الأيام الأخيرة بسبب المعلومات مغلوطة حول الأوراق، والقطع النقدية التى سيبدأ العمل بها مطلع السنة القادمة.

وأضاف ولد الداهي خلال اجتماع مع أعضاء الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين أن قيمة العملة الموريتانية ما تزال ثابتة، منبها إلى أنه بالإمكان أن يطرأ عليها تحسن.

وأكد محافظ البنك المركزي الموريتاني أن استبدال العملة جزء من استراتيجة شاملة، "سيتم تنفيذها خلال سنة 2018 لتحديث وسائل ونظم الدفع بهدف جعل المعاملات التجارية أكثر رسمية وانسيابية ومحاربة غسيل الأموال وتزوير العملة واعطاء الاوقية قيمة أكبر" .