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ولد الشيح: الحريات مصانة في موريتانيا

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 5 دقائق
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قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، اليوم الأربعاء إن الحريات محفوظة ومصانة في ظل النظام السياسي القائم في موريتانيا.

وأضاف ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي أن الحريات مصانة، سواء تعلق الأمر بالتنقل والسكن أو بالتعبير، وأن ممارستها تتطلب تنظيما لتفادى الفوضى والانزلاق، مؤكدا أن التظاهر له طريقته الإدارية لحمايته، “والتعامل معه يكون على مستوى المخالفة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الأوراق الرسمية” حق لكل مواطن موريتاني، بغض النظر عن انتماءاته السياسية، وأن للحالة المدنية إجراءات وقوانين يتحتم اتباعها فرضتها العولمة والهجرة السرية والجريمة المنظمة وهي إجراءات تطبق على كل واحد سواء من الموالاة أو من المعارضة.

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Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

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