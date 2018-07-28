ولد الطيب: رقمي فى لائحة الحزب الحاكم تم بالتشاور معي

قال النائب البرلماني الخليل ولد الطيب اليوم السبت إن احتلال إسمه الرقم 17 فى اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية ، الحاكم فى موريتانيا ،تم بالتشاور بينه مع القيادة السياسية .

وشدد ولد الطيب فى تصريح ل”صحراء ميديا” إلى أن رقم 17 “يعتبر وسام شرف له” ، مشيرا إلى أنه كمناضل فى الحزب يراعي أنه أول من يضحي وآخر المستفيدين ، حسب تعبيره .

وكشف الحزب الحاكم فى وقت متأخر من مساء أمس الخميس عن لوائحه المشاركة فى النيابيات ، وجاء وزير الخارجية السابق حمادي ولد اميمو على رأس اللائحة الوطنية المكونة من 20 مرشحا ، بينما احتل الخليل ولد الطيب الرقم 17.

ويعتبر الخليل ولد الطيب من أبرز المدافعين عن سياسات النظام فى الجمعية الوطنية ، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان ، وأثار ترشيحه فى رقم متأخر على اللائحة الوطنية، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي ، باعتبار الأمر مجرد استبعاد له من طرف النظام .