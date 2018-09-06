لجنة الانتخابات: النتائج تكتمل في غضون يومين على أبعد تقدير

قال محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه يتوقع اكتمال فرز نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية في غضون يومين على أبعد تقدير.

ولد بلال الذي زار المركز الإعلامي في مقر لجنة الانتخابات صباح اليوم الخميس، قال في حديث مع الصحفيين: « نتوقع الانتهاء من الفرز غدا مساء أو بعد غد على أبعد تقدير ».

ودعا ولد بلال إلى الحذر في التعامل مع النتائج التي يتم تداولها، وقال: « النتائج الرسمية هي المعلنة حتى الآن من طرف المستقلة للانتخابات ».

وكانت المعارضة الموريتانية قد احتجت على تأخر إعلان نتائج الانتخابات وحذرت من وجود محاولات لتزوير وتغيير نتائج الانتخابات من طرف حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

من جانبه انتقد الحزب الحاكم تصريحات قادة المعارضة واحتجاجهم أمام مقر اللجنة، وقال إنهم يحاولون في « تصرف غير ديمقراطي » أن يؤثروا على النتائج.