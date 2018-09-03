أخبار

ولد بلال: لجنة الانتخابات تتعرض لهجوم “عنيف”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 10 دقائق
0

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد فال ولد بلال، اليوم الإثنين إن اللجنة تتعرض “لقصف عن يمينها و عن يسارها ومن فوقها ومن تحت أقدامها ” ، مشيرا إلى أن ذلك “لن يفيد الانتخابات بشيء”.

 

و أضاف ولد بلال في تدوينة نشرها على”فيسبوك” أن تلك الهجمات لن تؤثر على عزم و تصميم اللجنة لأداء مهمتها و إتقان عملية الفرز، و توخي  الدقة في احتساب النتائج المؤقتة قبل الإعلان عنها.

وأوضح أن السؤال عن نتائج الإنتخابات و بمشاركة 98 حزبا متنافسة على خمس جبهات في بلد شاسع كموريتانيا، و في موسم أمطار تعطلت فيه حركة النقل في عدد من المناطق أمر غير عادل و لا منصف.

 

ولد بلال قال في تدوينته إنه يتفهم “تلهف الأحزاب و استعجالها لظهور النتائج، و بالقدر ذاته أتفهم هواجس الإدارة الإقليمية و ماتبديت من قلق على سير الأمور”.

 

وطالب رئيس اللجنة الجميع بالتحلي  بالمسؤولية و احترام القواعد و الضوابط الأخلاقية المطلوبة من النخبة في مثل هذه الأوقات.

ويترقب الموريتانيون نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و المحلية التي نظمت السبت الماضي، حيث شارك فيها 98 حزبا.

 

وهاجمت المعارضة الموريتانية اللجنة الوطنية المستقلة للا نتخابات واتهمتها بتغاضي الأنظار عن خروقات شابت عملية الإقتراع.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

مقالات ذات صلة

منذ 13 ساعة
1٬359

تواصل يدفع بالحزب الحاكم نحو شوط ثانٍ في ازويرات

منذ 14 ساعة
2٬031

نواذيبو.. الكرامة يصارع الحزب الحاكم وبولنوار تصدمه

حوادث السير تودي بحياة أعداد كبيرة من الموريتانيين
منذ 15 ساعة
638

بير أم غرين: حادث سير يودي بحياة شخص

منذ 18 ساعة
1٬017

فيديو.. شاهد تصريح مدير المعلوماتية في لجنة الانتخابات