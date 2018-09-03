ولد بلال: لجنة الانتخابات تتعرض لهجوم “عنيف”

قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد فال ولد بلال، اليوم الإثنين إن اللجنة تتعرض “لقصف عن يمينها و عن يسارها ومن فوقها ومن تحت أقدامها ” ، مشيرا إلى أن ذلك “لن يفيد الانتخابات بشيء”.

و أضاف ولد بلال في تدوينة نشرها على”فيسبوك” أن تلك الهجمات لن تؤثر على عزم و تصميم اللجنة لأداء مهمتها و إتقان عملية الفرز، و توخي الدقة في احتساب النتائج المؤقتة قبل الإعلان عنها.

وأوضح أن السؤال عن نتائج الإنتخابات و بمشاركة 98 حزبا متنافسة على خمس جبهات في بلد شاسع كموريتانيا، و في موسم أمطار تعطلت فيه حركة النقل في عدد من المناطق أمر غير عادل و لا منصف.

ولد بلال قال في تدوينته إنه يتفهم “تلهف الأحزاب و استعجالها لظهور النتائج، و بالقدر ذاته أتفهم هواجس الإدارة الإقليمية و ماتبديت من قلق على سير الأمور”.

وطالب رئيس اللجنة الجميع بالتحلي بالمسؤولية و احترام القواعد و الضوابط الأخلاقية المطلوبة من النخبة في مثل هذه الأوقات.

ويترقب الموريتانيون نتائج الانتخابات التشريعية و الجهوية و المحلية التي نظمت السبت الماضي، حيث شارك فيها 98 حزبا.

وهاجمت المعارضة الموريتانية اللجنة الوطنية المستقلة للا نتخابات واتهمتها بتغاضي الأنظار عن خروقات شابت عملية الإقتراع.