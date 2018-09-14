“ولد بلال” يتدخل لتمكين المعارضة من مراقبة تصويت العسكريين

تدخل رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد فال ولد بلال، للسماح لقادة أحزاب المعارضة الموريتانية بدخول أحد مكاتب تصويت العسكريين ورجال الأمن بنواكشوط لمراقبة عملية الإقتراع.

ومنعت الشرطة الموريتانية اليوم الجمعة قادة أحزاب المعارضة من دخول أحد المكاتب بمدرسة ابن سيناء، الواقع في حي تفرغ زينه، بدعوي وجود تعليمات بمنع غير العسكريين المسجلين من دخول المكتب.

وأصر قادة المعارضة على دخول المكتب المذكور، لمراقبة ما يجري فيه، وحضور عملية التصويت، في وقت نفي ممثل لجنة الانتخابات في المكتب المذكور في حديثه مع قادة المعارضة أنه لا يمنعهم من دخول المكتب، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بالأمن.

وانتظر قادة المعارضة أمام المكتب المذكور لمدة، قبل أن يتنقل ولد بلال لمكتب “ابن سيناء” للسماح لقادة المعارضة بدخول المكتب وتمكينهم من مراقبة عملية تصويت العسكريين التي انطلقت صباح اليوم.

كما منعت الشرطة ايضا أحد الشخصيات القيادية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من دخول المكتب المذكور، كما حضر إلى نفس المكتب وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، ولكنه لم يتمكن من الدخول.