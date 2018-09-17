ولد بلال يعلن نتائج الشوط الثاني ويرد على الانتقادات

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم الاثنين، النتائج الأولية المؤقتة للشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية الذي نظم يوم السبت الماضي، ورد ولد بلال على الانتقادات التي وجهت للجنة.

وقال محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي بقمر اللجنة، إن « المنافسة كانت شرسة ونوعية من حيث الترشحات »، مشيراً إلى أن « وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت فى دخول نشطاء لقبة البرلمان ».

وأكد ولد بلال أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا حسم 22 مقعداً برلمانياً تم التنافس عليها في الشوط الثاني.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت إلى اللجنة، قال ولد بلال إن اللجنة « تسير انتخابات لمرشحين متعددي المشارب »، ولو كانوا « ملائكة » لكانت اللجنة كذلك « ملائكية »، على حد وصفه.