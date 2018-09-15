قال مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، إنه منح صوته لصالح شعار « الخيل »، في الشوط الثاني من الانتخابات المحلية والجهوية.

ويجري الشوط الثاني بين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم (شعاره خيل)، وائتلاف المعارضة (شعاره نخلة).

وأوضح ولد بلخير أنه صوت لصالح شعار الخيل المسروق من شعار سبق أن ترشح من خلاله للانتخابات الرئاسية.

ولد بلخير كان يتحدث في تصريح صحفي عقب الإدلاء بصوته: « صوت في الانتخابات لما يخدم الديمقراطية والحرية »، مشيراً إلى أنه صوت بصفته « رجلاً وطنياً، غير مكترث بالكلام الذي قيل عنه في الأيام الماضية ».

وأشار ولد بلخير إلى أن « من يريد الطعن في وطنيته يجب أن يقدم أدلة ملموسة وواقعية »، مشيرا إلى أن « الأحداث التي تقع في موريتانيا دائما يتم ربطها بمسعود وذلك لأنه عبر عن قناعته وتفكيره ».

وتحدث ولد بلخير بإسهاب عن تاريخه النضالي وتأسيس حزبه « من دون قبيلة تحميه أو تبعية لجهة »، إذ أكد أنه « الشخص الوحيد الذي يتخذ قرارات تصب في مصلحة موريتانيا »، وفق تعبيره.

وكان ولد بلخير قد أعلن قبل أيام عن مساندته لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في جميع الدوائر الانتخابية التي ينافس فيها.

وقد أثار هذا القرار استياء أحزاب المعارضة التي تنافس الحزب الحاكم في العديد من الدوائر الانتخابية.