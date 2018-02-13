ولد حدمين: ارتقينا 26 درجة في مؤشر مناخ الأعمال

قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين، اليوم الثلاثاء، إن موريتانيا ارتقت 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات، مشيراً إلى أن العام الماضي وحده شهد التقدم 10 درجات.

ولد حدمين كان يتحدث خلال افتتاح لقاء تشاوري بين القطاعين العام والخاص نظمه الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بنواكشوط.

وأوضح ولد حدمين أن الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية.

وأكد أن “الحكومة ملتزمة بالعمل مع رجال الأعمال، بكل شفافية وموضوعية، على تحديد العوائق التي تواجههم، وتقديم الحلول الأنجع لتجاوزها، مشيراً إلى أن ذلك سيتم “وفق إطار زمني يتحتم علينا أن نضعه سويا، يأخذ في عين الاعتبار طبيعة العوائق المطروحة والإمكانات المتاحة لحلها”.

واعتبر ولد حدمين أن النتائج التي أحرزتها موريتانيا في مجال تحسين وتطوير مناخ الأعمال في وقت وجيز وأجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، مؤشرات تبين “المستقبل الواعد للوطن، وتشكل فرصة حقيقية لاستثمار طاقاتنا ومقدراتنا بشكل تكاملي خدمة للوطن والمواطن على تعبيره”.