ولد داداه: الانتخابات شهدت تزويرا “فاحشا”

قال رئيس حزب تكتل القوي الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه إن بعض ولايات الداخل شهدت الكثير من التجاوزات والتزوير وصفه بـ” الفاحش” خلال الساعات الأولي من التصويت في الانتخابات المحلية والتشريعية والجهوية التي انطلقت اليوم السبت.

ولم يعن ولد داداه المناطق التي حدثت فيها عمليات التزوير، غير أنه أكد أن شخصيات بارزة في الدولة، شاركت في هذا “التزوير” .

وأضاف رئيس حزب التكتل بعد الإدلاء بصوته، في مكتب “المدرسة1 ” بلكصر بولاية نواكشوط الغربية، أن التهيئة للانتخابات الجارية مرت بصورة”أحادية”لم تشارك فيها المعارضة، بل غيبت حسب تعبيره، وهذا ما أدى إلى صعوبة عملية التصويت.

وندد ولد داداه بدعاية الرئيس الموريتاني للتصويت للحزب الحاكم، معتبرا أنه رئيس البلاد يجب أن يكون رئيسا للكل، وينبغي أن يقف حياديا من جميع المرشحين السياسين.

واسنتكر في نهاية تصريحه، كون رؤساء المكاتب الانتخابية ينتسبون كلهم للسلطة وفق تعبيره.