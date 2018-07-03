ولد داداه يبرر مشاركة حزبه و يتحدث عن 《أخطاءبروتوكولية》 فى القمة الافريقية

قال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض أحمد ولد داداه اليوم الثلاثاء إن الحزب قرر المشاركة فى الانتخابات المقبلة بعد مداولات مع الأعضاء انتهت البارحة .

وأضاف ولد داداه خلال مؤتمر صحفي 《لم نحتج للتصويت تم الاتفاق على المشاركة فى الانتخابات 》، مشيرا إلى أنهم فى الحزب غير مرتاحين للظروف التى ستجري فيها الانتخابات .

وأشار إلى أن غياب المشاركة فى الانتخابات يؤثر على قيادات الحزب التى على اتصال مباشر بالقاعدة الشعبية .

وقال إن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز هو 《الأقل شعبية 》 من بين مختلف الأنظمة التى عايشها لسوء تسييره، حسب تعبيره.

وأكد أن الحزب لايعتمد على الدول الخارجية فى سياسته الداخلية ، مشيرا إلى أن لايجب أن تحمل الحكومات الأجنبية مالا تستطيع ، حسب تعبيره .

وتحدث ولد داداه عن “الجفاف” الذى يضرب البلاد بعد عدم تساقط الأمطار ، مشيرا إلى أن تدخل المؤسسات الدولية عادة يتأخر نظرا للإجراءات التى يمر بها .

و قال إنه تم 《تسجيل عدة وفيات فى قرية موريتانية نتيجة الجوع 》فى بلد يصل عدد سكانه حوالي أربعة ملايين نسمة و يضم الكثير من الخيرات ، حسب تعبيره .

وركز ولد داداه حديثه على 《المجاعة》و الفساد و القمة الافريقية التى تمت استضاقتها مؤخرا فى موريتانيا ، مشيرا إلى صرف 14مليار أوقية فى بلد تضربه 《المجاعة》.

ونبه ولد داداه لوجود 《أخطاء بروتوكولية》 فى القمة العربية بعد عدم استقبال رئيس دولة مجاورة من طرف الرئيس الموريتاني .

وقال إن السنغال ومالي تمثل لموريتانيا 《بياض العين وسوادها》 ، منبها للعلاقات التاريخية التى تجمعها مع البلد .

وقرر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستشهدها موريتانيا مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وحسم الحزب المعارض قرار المشاركة بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات حادة، اختتمت مساء أمس الاثنين.

وكان في الحزب تياران أحدهما يرفض المشاركة في الانتخابات، تماشياً مع موقف الحزب من معايير الشفافية في الانتخابات، وتيار آخر يعتبر أن عدم المشاركة ستضعف الحزب وتفقده قواعده الانتخابية، وقد تمكن هذا الأخير من كسب النقاش.