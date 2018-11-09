ولد عبد العزيز يشارك في افتتاح منتدى باريس للسلم

يشارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حفل إحياء الذكري المئوية للحرب العالمية الأولي المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوردت الوكالة الموريتانية للأنباء، (الرسمية) في خبر نشرته أن ولد عبد العزيز سيشارك خلال زيارته لفرنسا التي بدأها اليوم في فعاليات إحياء مئوية هدنة 1918 التي وضعت حدا للحرب العالمية الأولي، وافتتاح منتدى باريس للسلم.

ويرافق الرئيس الموريتاني وفد يضم:

السيدة الأولى مريم بنت أحمد الملقبة تكبر، وزير الشؤون الخارجية والتعاون إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد ولد باهيه، عيشة بنت امحيحم، سفيرة موريتانيا بباريس، بالإضافة إلى محمد سالم ولد مرزوك، مستشار برئاسة الجمهورية، زيدان ولد احميده، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.