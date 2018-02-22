ولد عبد العزيز يغادر نواكشوط للمشاركة في مؤتمر بابروكسل

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز نواكشوط فجر اليوم الخميس متوجها إلى ابروكسل للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الساحل.

ويهدف المؤتمر، إلى مساندة الجهود التي تقوم بها دول مجموعة الخمس في الساحل، عبر القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتنمية هذه البلدان.

ويرافق ولد عبد العزيز وفد ضم، وزير الدفاع الوطني، ديالو مامادو باتيا، ووزير الاقتصاد والمالية، المختار ولد اجاي، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، احمد ولد باهية، بالإضافة إلى سفير موريتانيا في بروكسل، عبد الله اباه الناجي الكبد، والمستشار برئاسة الجمهورية، احمد ولد أباه الملقب احميده، والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، زيدان ولد احميده، والمدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد احمد.