ولد عبد العزيز يلتقي عددا من رؤساء أحزب الأغلبية

التقى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، مع عدد من قادة أحزاب الأغلبية الحاكمة في البلاد.

وناقش ولد عبد العزيز، مع قادة أحزاب الأغلبية خلال اللقاء الذي جمعهم في القصر الرئاسي بنواكشوط، طريقة عمل الأحزاب المشكلة لائتلاف أحزاب الأغلبية في المرحلة القادمة، والجهود التي يجب أن تتبعها هذه الأحزاب خلال الانتخابات المقبلة.

وقال عضو الائتلاف رئيس حزب الرفاه محمد ولد فال، إن أحزاب الأغلبية ناقشت مع ولد عبد العزيز، دور الأحزاب السياسية، وأهمية ذلك الدور في التجربة الديموقراطية للبلد.

وأضاف ولد فال “نحن مرتاحون جدا لهذا اللقاء وللإرشادات التي قدمها لنا فخامة الرئيس والنصائح والتوجيهات التي سنعمل بحول الله على تطببقها والاستفادة منها في مرحلة العمل السياسي الذي نحن بصدده”.