ولد منصور يدعم مرشحا موحدا للمعارضة في الانتخابات الرئاسة

أعلن الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” محمد جميل ولد منصور، مساء اليوم الأربعاء، دعمه لاختيار المعارضة الموريتانية لمرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال جميل منصور في تدوينة له على “الفيسبوك” “إن الرأي السائد في أوساط عدة من المعارضة هو أن تبحث المعارضة عن مرشح موحد يجمع صفوفها أو صفوف أغلبها ويقود النزال الانتخابي باسمها”، مؤكدا أنه من أصحاب هذا الرأي.

وأضاف القيادي في حزب “تواصل” أن نقاش المعارضة لم يصل مرحلة تحديد مرشح معين “مع العلم أنه لا يتصور أن يكون من صفوف النظام أحرى رموزه” حسب تعبير ولد منصور.

وتطالب جهات سياسية معارضة أحزاب المعارضة الموريتانية بالتنسيق والتشاور فيما بينها لاختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية التي ستشهدها البلاد 2019.