ولد مولود في افتتاح الحملة: تصريحات الرئيس مشينة

قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، خلال افتتاح الحملة الانتخابية لحزبه ليل الخميس/الجمعة، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز التي حث فيها على التصويت لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية « مشينة جداً ».

وقال ولد مولود في تصريح خص به « صحراء ميديا » على هامش حفل انطلاق حملته الانتخابية: « أملنا كبير في أن يعبر الشعب الموريتاني عن رفضه لبقاء هذا النظام من خلال التصويت عكس ما طلب الرئيس، أي التصويت ضد الحزب الحزب الحاكم ».

وأضاف ولد مولود: « نرى أن تصريحات الرئيس الأخيرة في لعيون مشينة جدا، فكيف لرئيس أن يدخل في حملة انتخابية وحتى أنه دخل فيها قبل انطلاقتها ».

وتساءل ولد مولود: « كيف لرئيس جمهورية أن يستخدم سلطة الدولة التي هي للجميع، ووسائل الدولة التي هي للجميع أيضاً، من أجل القيام بحملة لصالح حزب معين ».

وخلص ولد مولود إلى القول إن « هذا انتهاك سافر لقواعد الديمقراطية، ولقواعد تسيير الأموال العمومية، وللدستور أيضاً ».