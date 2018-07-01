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وير الإقتصاد: موريتانيا ستوقع على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 1 دقيقة
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قال وزير الاقتصاد والمالية إن موريتانيا ستوقع خلال القمة الحالية على اتفاقية إنشاء منطقة للتجارة الحرة في إفريقيا.

وأضاف الوزير في تصريح لصحراء ميديا على هامس القمة الإفريقية الجارية حاليا في نواكشوط، أن موريتانيا ستكون الدولة الخامسة التي توقع على هذه الاتفاقية، مشيرا إلى بعض الدول الإفريقية صادقت عليها بشكل نهائي، ووقعت أخري عليها بشكل مبدئي.

ولد أجاي اعتبر  أن انشاء منطقة حرة كان نتاج قمة كيغالي الأخيرة، وهو ما دفع مجلس الوزراء الموريتاني الأخير على المصادقة على الاتفاقية وهو مايسمح بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة في افريقيا.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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