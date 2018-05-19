أخبار

100 قتيل فى حادث سقوط طائرة فى كوبا

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 2 دقيقتين
0

تحطمت طائرة بوينغ من طراز 737 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار خوسيه مارتي الدولي في هافانا بكوبا، الجمعة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.

 

وقال التلفزيون الرسمي ومواقع على الإنترنت إن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة هولغوين شرقا وتحطمت بين المطار في جنوب هافانا وبلدة سانتياغو دي لاس فيغاس القريبة.

 

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل لوكالة فرانس برس “وقع حادث جوي مؤسف، والأخبار غير مشجعة ويبدو أن هناك عددا كبيرا من الضحايا”.

 

وأشار دياز كانيل إلى وجود تسعة من أفراد الطاقم “الأجانب” على متن الطائرة لكنه لم يكن متأكداً مما إذا كانوا بين 113 راكبا كما أفادت السلطات.

 

واشارت وسائل إعلام رسمية الى سحب ثلاثة ركاب من حطام الطائرة أصيبوا بجروح بالغة وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

وأفاد التلفزيون الرسمي أن الطائرة “مستأجرة” من قبل شركة الطيران الكوبية لكن دون تحديد هوية مالكها.

 

ووقع آخر حادث تحطم في كوبا في أبريل 2017 عندما تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة مع ثمانية رجال كانوا على متنها في منطقة جبلية في غرب البلاد.

اظهر المزيد
Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

مقالات ذات صلة

منذ 10 ساعات
71

الدرك الموريتاني يطلق النسخة السابعة من دروسه الرمضانية

منذ 11 ساعة
57

موريتانيا.. إفطار لأزيد من 600 يتيم في نواكشوط

منذ 12 ساعة
102

الصحة العالمية: انتشار “الإيبولا” قد يخرج عن السيطرة

منذ 13 ساعة
118

القمة الإسلامية تطالب بـ” قيود اقتصادية” لحماية القدس