موريتانيا تطلق مناقصة لإنجاز الطريق السريع نواكشوط-بوتلميت

أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية إطلاق مناقصة لإنجاز طريق سريع يربط بين العاصمة نواكشوط ومدينة بوتلميت.

جاء الإعلان خلال إطلاق الوزارة من العاصمة الفرنسية من باريس أمس الخميس، محفظة مشاريع شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

وبحسب الوزارة، فإن طول الطريق السريع يبلغ 136 كلم تشمل 46 كلم من التفرعات بتكلفة إجمالية تبلغ 379 مليون دولار مع استغلال لمدة 30 سنة من بينها 8 سنوات معفية من الضرائب.

وقال الوزير أوسمان مامودو كان في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، إن الحكومة لا تلزم الموريتانيين باستخدام الطريق السريع، لأن هناك طريقا وطنيا يمكنهم استخدامه بصفة مجانية.

وأضاف الوزير أن الحكومة قدرت مردودية الطريق على المستثمر، مؤكدا أن المشروع يحدد التزامات كل من الحكومة والمستثمر.