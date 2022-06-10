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موريتانيا.. أمطار على أربع ولايات موريتانية 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الجمعة،  أن كميات من الأمطار هطلت  خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على مناطق متفرقة من البلاد وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

لعوينات ………….. 05 مم

دجيكني ………….. 08 مم

بولكلال ………….. 06 مم

اجمانيه ………….. 10 مم

اقليك اهل بيه ……… 06 مم

الحوض الغربي:

اتريدات …………. 12 مم

الرزام ………….. 20 مم

كوبني ………….. 03 مم

اقليك اهل اودجه ……. 04 مم

اطويل ………….. 07 مم

لعصابه:

تقيسيت ……….. 30 مم

كيدي ماغه:

ول ينجه ………. 13 مم

كرفافه ………. 32 مم

بودجبايه ……… 25 مم

اويد اجريد ……. 31 مم

متعيلك المدن ….. 22 مم

دافور ………..11 مم

امبيديع اساقه ….. 33 مم

التكتاكه المركز … 13 مم

ابير افرا ……. 30 مم

بالنعمان ……. 35 مم

دقفك اهل امبارك . 20 مم

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ يومين

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