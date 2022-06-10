في وقفة احتجاجية.. عشرات الموريتانيين ينددون بالإساءة

ندد عشرات الموريتانيين اليوم الجمعة، بالتصريحات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، الصادرة من مسؤول في الحزب الحاكم في الهند.

المنددون كانوا في وقفة احتجاجية في باحة المسجد الجامع في العاصمة نواكشوط، مطالبين بمقاطعة المنتجات الهندية.

ورفع المحتجون شعارات تدين التصريحات المسيئة، وتطالب الحكومة بقطع العلاقات مع الهند ومقاطعة منتجاتها بكل أنواعها.

اللافتات التي كتب عليها «إلا رسول الله» حملت مطالب بضرورة «الاتحاد والوقوف صفا واحدا في وجه الإساءات المتكررة.

وكان إمام المسجد الجامع، الشيخ أحمدو ولد المرابط ولد حبيب الرحمن، قد تحدث أثناء خطبة الجمعة، عن «التصريحات المسيئة» مطالبا الجهات المعنية بالتصدي لمثل هذه «الاستفزازات».

كما طالب المصلين بالتحلي «بالحكمة» وتغليب صوت العقل والمنطق، داعيا إلى «التنديد بكل الأساليب المشروعة والمكفولة في القانون».

جاءت الاحتجاجات بعد تصريحات مسيئة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، من قيادي في الحزب الحاكم في الهند، تسببت في غضب كبير في العالم الإسلامي.