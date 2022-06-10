العثور على جثامين منقبين سودانيين شمالي موريتانيا

عثر اليوم الجمعة، على جثامين أربعة منقبين سودانيين، شمالي موريتانيا، كان يجري البحث عنهم منذ عد أيام، بعد العثور على السيارة التي كانوا يستقلونها، وبجانبها جثماني منقبين سودانيين آخرين قرب صخرة “بن عميره” .

وبحسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا في ولاية تيرس زمور، فإن فرق بحث تابعة لشركة معادن موريتانيا، عثرت اليوم الجمعة، على ثلاثة منقبين سودانيين على بعد عدة كليمترات من السيارة التي عثر عليها قبل أيام، فيما عثر على المنقب الرابع مساء أمس الخميس على بعد 6 كلمترات من مكان السيارة.

وأضاف المراسل، أن فرق البحث ما تزال تبحث عن مواطن موريتاني، كان يتولى قيادة السيارة التي انطلقت قبل أيام في رحلة من مدينة ازويرات باتجاه مدينة الشامي بولاية داخلت نواذيبو.

وكانت السلطات الموريتانية عثرت يوم الأربعاء الماضي، في ولاية تيرس زمور شمالي البلاد، على جثماني منقبين سودانيين، كانا ضمن مجموعة من ستة أشخاص، خمسة منهم سودانيون والآخر موريتاني انطلقت قبل أيام في اتجاه الشامي قبل أن يفقد بها الاتصال.

وعثر علي جثماني المنقبين عند السيارة التي كانت بحوزتهم، من طرف الدرك الوطني قرب “بنعميره”.