موريتانيا.. الأرصاد الجوية تتوقع هطْلَ أمطار في الحوضين

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا أنها تتوقع تساقطات مطرية خفيفة على مناطق من ولايتي الحوض الغربي والحوض الشرقي يوم غد السبت.

وقالت الهيئة في نشرتها اليوم الجمعة، إن الحالة العامة للطقس ليوم غد السبت ستتميز بمرور الجبهة المدارية بالقرب من جنوب انواكشوط و شمال ولاته.

في حين ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على آدرار و إينشيري و تكانت و لعصابه و الحوضين بينما ستبقى منخفضة على طول الساحل.

وستكون الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على إينشيري و آدرار، مع إحتمال تساقطات مطرية خفيفة على أقصى جنوب الحوضين.

وفي العاصمة انواكشوط، قالت الهيئة، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا، بينما ستكون الرؤية جيدة عموما و ستكون السماء صافية إلى قليلة الغيوم.

فيما جاءت توقعاتها بخصوص درجات الحرارة في جميع الولايات خلال اليوم المقبل على النحو التالي:

بئر أم اكرين…………………………………..20-40

إزويرات………………………………………….23-40

أوجفت…………………………………………..30-46

شنقيط…………………………………………..27-42

أطار……………………………………………….29-45

وادان……………………………………………..29-43

اكجوجت…………………………………………29-45

انواذيبو…………………………………………..19-28

انواكشوط……………………………………..23 -35

بوتيلميت……………………………………… 25-43

ألاك……………………………………………….26-43

مقطع لحجار………………………………….27-41

بوكى…………………………………………….24-42

روصو……………………………………………22-40

كيهيدي…………………………………………26-42

مقامه…………………………………………..27-42

إمبود…………………………………………….28-42

سيلبابي………………………………………..28-42

كيفه……………………………………………..29-44

كنكوصه………………………………………29-43

باركيول………………………………………..28-43

تجكجه………………………………………….28-44

تيشيت…………………………………………29-46

لعيون………………………………………….29-45

النعمة…………………………………………29-45

ولاته……………………………………………29-45