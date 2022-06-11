App Store
الساحل

مقتل 5 جنود ومدني وإصابة 11 في هجومين منفصلين ببوركينا فاسو

صحراء ميديا+وكالات

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة
بوركينا

قالت السلطات في بوركينا فاسو، إن ستة أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم في هجومين منفصلين في تلك البلاد التي تقع غرب أفريقيا.

وأضافت السلطات أن أربعة جنود لقوا حتفهم في هجوم استهدف قاعدة عسكرية بإقليم كوسي، كما تم «تحييد»، أو اعتقال عدد من المسلحين عندما اندلع القتال.

وقتل جندي وموظف بإحدى شركات التعدين، وأصيب 11 شخصاً، في هجوم وقع بإقليم آخر  أمس الجمعة، حسب ما ذكره حاكم الإقليم. ولا يزال شخص مفقوداً.

وتواجه بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها 21 مليون نسمة، وهي جزء من منطقة الساحل الأفريقية، أزمة إنسانية حادة منذ عام 2019.

وتنشط جماعات مسلحة عديدة في بوركينا فاسو، وفي دولتي مالي والنيجر المجاورتين، ويدين بعضها بالولاء لتنظيم «داعش» أو «القاعدة».

وعانت بوركينا فاسو من فترات جفاف ومجاعات ممتدة، وتعيش البلاد في براثن الفقر رغم احتياطي الذهب لديها. ويحكم البلاد نظام عسكري منذ انقلاب وقع في يناير.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 16 ساعة

مقالات ذات صلة

مقتل جنديين ماليين في هجوم قرب تمبكتو

منذ يومين

مالي..المجلس العسكري يعلن عن فترة انتقالية من 24 شهرا

منذ 5 أيام

مالي.. مقتل جنديين من قوات حفظ السلام

منذ 6 أيام

بعد الاشتباكات الدامية.. اتشاد تطلق عملية لنزع السلاح

منذ 7 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى