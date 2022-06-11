تلوث في مياه أحد أحياء نواكشوط.. وشركة الماء تشرح السبب

قالت الشركة الوطنية للماء في موريتانيا، ليل الجمعة /السبت إن بعض سكان قطاع «18 P» بمنطقة الترحيل مقاطعة الرياض بولاية انواكشوط الجنوبية اشتكوا من تغير طعم ورائحة المياه في حيهم.

وأضافت الشركة في بيان إن مصالحها المختصة، باشرت بالتحقيق في الأمر، وتأكدت أن الأمر ناتج حالة تلوث، ناجمة عن بناء أحد سكان الحي المذكور لخزان للصرف الصحي فوق أنبوب من خط شبكة المياه التي تزود هذا الحي.

ووصفت الشركة الأمر بالتصرف المشين والمضر، مشيرة إلى «أن صاحبه تسبب في تعريض صحته وصحة أعضاء أسرته وجيرانه للمخاطر»، وفق نص البيان.

وقالت الشركة إنها اتخذت التدابير اللازمة، لافتة إلى أنها حيدت الشبكة المتأثرة بحالة التلوث تمهيدا لتبديلها.

ودعت الشركة كافة المواطنينإلى ضرورة التقيد «بالنظام العمراني واحترام نطاق شبكة المياه تأمينا لاستمرارية الخدمة وصونا لصحتهم وصحة ذويهم وجيرانهم»، وفق نص البيان.

وقالت الشركة إنها باشرت تأمين سقاية الحي المذكور، عبر الصهاريج، في انتظار تجديد الشبكة الخاصة به.