الاتحاد الأوروبي: حريصون على مواكبة جهود موريتانيا لمكافحة “الإرهاب”

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا غويليم جونس، إنهم حريصون على مواكبة جهود الحكومة الموريتانية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

جاء ذلك بفي تصريحات صحفية، أمس الجمعة، خلال زيارة تفقد لمشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي في ولاية الحوض الشرقي.

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فإن الزيارة تهدف إلى الاطلاع “ميدانيا” على سير المشاريع الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي لصالح سكان مقاطعة النعمة وبوسطه، ومقاطعة تمبدغه، وقرية دار الخير.

وقال جونس إن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي ستمكن من تحسين وترقية النشاط الزراعي مما سيساهم في إنجاح السياسات الرامية إلى ضمان الأمن وتحقيق التنمية.

وأضاف أنه ” مرتاح لمستوى التعاون القائم بين بلادنا والاتحاد الأوربي على ضوء المشاريع التنموية المنفذة على مستوى ولاية الحوض الشرقي والتي تشمل مجالات الأمن والزراعة والصحة والتشغيل”.

وأكد حرص الاتحاد الأوروبي على مواكبة الجهود الموريتانية الرامية إلى “تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”، وفق تعبيره.