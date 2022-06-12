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الحكومة: لاحظنا تأخر أشغال سدين في ولاية آدرار

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة

قال وزير الزراعة الموريتاني أدما بوكار سوكو، إنه لا حظ تأخر تنفيذ وتيرة الأشغال في سدي لمسن ووادان في ولاية آدرار، شمالي موريتانيا.

الوزير كان يتحدث، أمس السبت، على هامش زيارة تفقد واطلاع لبعض المشاريع التي تنفذها وزارة الزراعة في ولاية آدرار.

وطالب الوزير الجهات التي تتولى تشييد السدين تسريع وتيرة الأشغال مع “مراعاة الجودة وفق دفتر الشروط والالتزامات”.

وشدد الوزير على ضرورة انقاذ الواحات القديمة، داعيا المزارعين إلى التسيير التشاركي والري الجماعي.

وقال إنه “سجل بارتياح أهمية الواحات وضرورة العمل على انقاذ تلك القديمة منها وتقبل المواطنين للتسيير التشاركي والري الجماعي وضمان ولوج جميع الفئات إلى الملكية العقارية في الواحات الجديدة”.

وأضاف الوزير أنه اطلع خلال زيارته للولاية على الواحات النموذجية التي يشرف على تنفيذها برنامج تطوير وتنمية الواحات.

وكان سوكو قد عقد اجتماعا مع المزارعين الذين استعرضوا مشاكلهم، من بينها مشكلة نقص المياه نتيجة تراجع الجفاف الذي اجتاح المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 14 ساعة

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