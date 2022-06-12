موريتانيا.. ندوة تأبينية لـلصحفي “عبد الله سيرى با”

نظمت هيئة المرحوم حبيب ولد محفوظ، مساء أمس السبت في نواكشوط ندوة تأبينية للصحفي الراحل عبد الله سيرى با، الذي توفي شهر ديسمبر من العام الماضي.

وقال رئيس الهيئة سيدن ولد عبد الفتاح، إن الراحل كان يعد “صحفيا موهوبا ومثقفا رفيع المستوى وعالما في المجالين السياسي والاجتماعي ومؤرخا فيلسوفا”.

وأَضاف في كلمة له، أن عبد الله سيرى با كان “متعدد التخصصات مسلحا بمصادر المعرفة الإنسانية وقارئا نهما”، معبرا عن شكره للحضور على تلبية الدعوة.

أما المتحدث باسم باسم أسرة الراحل با عليون إبرا، ثمن هذه المبادرة، واللفتة في حق الفقيد، مذكرا ببعض “مناقب” الراحل التي عرف بها من “تواضع وعدل وشجاعة وصدق”.

ويعتبر سيري با واحدا من الجيل المؤسس للصحافة المستقلة في البلاد، كما اشتهر بمقالاته الثقافية والسياسية.

وعمل الراحل لمدة عقود في إذاعة موريتانيا (الرسمية) ، كما تعاون مع عدد من الصحف الناطقة باللغة الفرنسية في البلاد.