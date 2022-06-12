مالي.. مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح

قُتل خمسة أشخاص على الأقلّ، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيّون، أمس السبت، في جنوب شرق مالي خلال “هجوم مسلح” استهدف نقطة جمركيّة، بحسب ما قال مسؤول محلّي ومصدر عسكري لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول المحلّي: “وقع اليوم هجوم مسلح عند مركز أمني بالقرب من كوتيالا، قُتِل خمسة أشخاص على الأقل هم عناصر في الجمارك ومدنيون”.

لكنّ المصدر العسكري قال لفرانس برس إن “هجوماً مسلحا تسبب في مقتل سبعة مدنيين وعناصر جمارك على حاجز كوتيالا”.

وأشار المصدر العسكري إلى أنّ “الأعداء تكبدوا خسائر أيضا، والوضع تحت السيطرة حالياً”.

وأجرى الجيش المالي السبت عملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسَب إلى مسلحين.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من مقتل جنديين ماليين، في هجومٍ شنّه مسلحون مجهولون على نقطة تفتيش قرب تمبكتو، وفق ما ذكر محافظ المنطقة والجيش.