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أمن الطرق يطلق حملة توعية حول “خطورة السرعة”

صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 31 دقيقة

أطلق التجمع العام لأمن الطرق، حملة توعية حول خطورة السرعة تستهدف سائقي السيارات على محاور الطرق الوطنية.

وقال أمن الطرق في منشور علىفيسبوك، إن هذه الحملة تهدف إلى التوعية بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق الوطنية في قانون السير.

ونشر أمن الطرق دوريات مزودة بالرادارات على الطرق الوطنية، تهدف إلى إنذار كل من يتجاوز السرعة المسموح بها.

وأشار أمن الطرق إلى أن هذه الحملة تعد فرصة للسائقين لتغيير سلوكهم، والتقيد بالسرعات المحددة في القانون.

وكانت الإدارة العامة للتجمع العام لأمن الطرق قد أعلنت العام الماضي، البدء في استخدام رادارات متنقلة على محاور الطرق الوطنية،سعيا منها للحد من حوادث السير.

وأضافت أن من بين الخصائص الفنية « الهامة لهذه الرادارات الجديدة القدرة على العمل في الليل والنهار، و تحديد السرعة التي كانتتسير بها السيارة من مسافة 1200 متر كحد أقصى ».

كما ستمكن الرادارات من طبع وتحرير المخالفات بشكل تلقائي وفوري بالإضافة إلى إمكانية تشغيلها يدويا وآليا، وفق المستشار.

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صورة أحمد كلي بدي أحمد كلي بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 31 دقيقة

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