موريتانيا.. 47 ألف مترشح يشاركون في الباكالوريا

انطلقت في موريتانيا، صباح اليوم الاثنين، امتحانات شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) للسنة الدراسية 2021 /2022.

وبلغ عدد المترشحين هذه السنة 47 ألف و251 مترشحا، موزعين على 153 مركزا من بينها 63 مركزا في العاصمة نواكشوط.

وتمثل نسبة البنات ضمن المترشحين لهذه الشهادة 53,88 في المائة.

ويتوزع المشاركون في المسابقة بالتناصف بين التعليم العمومي والخصوصي الذي بلغ المترشحون فيه نحو 14 ألف و126 تلميذا، فيما وصل عدد المترشحين الأحرار لهذا العام نحو 16203 مترشحا.

وتجري الامتحانات على مدى أربعة أيام، وفي على شعب الآداب العصرية والآداب الأصلية، والرياضيات، والعلوم الطبيعية، إضافة إلى الشعبة الفنية.

وكانت وزارة التهذيب الوطني وإصلاح التعليم قد أعلنت اتخاذ حزمة من الإجراءات تهدف إلى الحد من “الغش” تضمنت منع التجمهر عند مراكز الامتحان، ومنع دخول الهاتف.

وتصل عقوبة من يضبط عنده هاتف داخل قاعة الامتحان الحرمان من المشاركة في الباكالوريا لمدة عامين، وهي عقوبة تعتقد وزارة التهذيب الوطني أنها رادعة ضد إدخال الهاتف إلى الامتحان.

وطلبت الوزارة من رؤساء المركز بموافاة إدارة الامتحانات يوميا بأسماء وأرقام التلاميذ الذين ضبطت بحوزتهم هواتف داخل القاعات للقيام بما يلزم.