موريتانيا.. وزير الإسكان يجري مباحثات مع السفير المصري

أجرى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، اليوم الاثنين، محادثات مع السفير المصري المعتمد في موريتانيا خالد يوسف.

وبحسب الوزارة، فإن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات في مجال تدخل القطاع وخاصة المنشآت العمومية وتطوير الترسانة القانونية والإجراءات المتعلقة بالجودة والآجال التعاقدية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تأهيل العشوائيات، وعلى وجه التحديدالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الصدد.

حضر اللقاء الأمين العام للوزارة سيدأحمد ولد بنان، وعدد من معاوني معالي الوزير.