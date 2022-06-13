App Store
أخبار

موريتانيا.. وزير الإسكان يجري مباحثات مع السفير المصري

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

أجرى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيد أحمد ولد محمد، اليوم الاثنين، محادثات مع السفير المصري المعتمد في موريتانيا خالد يوسف.

وبحسب الوزارة، فإن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات في مجال تدخل القطاع وخاصة المنشآت العمومية وتطوير الترسانة القانونية والإجراءات المتعلقة بالجودة والآجال التعاقدية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تأهيل العشوائيات، وعلى وجه التحديدالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الصدد.

حضر اللقاء الأمين العام للوزارة سيدأحمد ولد بنان، وعدد من معاوني معالي الوزير.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

مقالات ذات صلة

غزواني يشارك في منتدى أفريقيا للرؤساء التنفيذين 

منذ ساعة واحدة

رابطة العالم الإسلامي ضيف شرف ملتقى للمنظمات الأممية الإنسانية

منذ 4 ساعات

وزير الصحة يتفاعل معها.. حالة إنسانية مزيفة تثير الجدل

منذ 7 ساعات

تفتيش وزحمة عند البوابات.. مشاهد من انطلاق الباكالوريا

منذ 7 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى