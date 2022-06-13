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أخبارافريقيا

غزواني يشارك في منتدى أفريقيا للرؤساء التنفيذين 

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توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، نواكشوط زوال اليوم الاثنين إلى أبيدجان، بكوت ديفوار، للمشاركة في المنتدى الأفريقي السنوي للرؤساء التنفيذيين.

ويترأس ولد الغزواني وفدا يضم كلا من وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامادو كان، وثلاثة مكلفين بمهمة في الرئاسة الموريتانية هم ، أحمد ولد باهيني،و تال عثمان،  و سيدي محمد ولد غابر.

كم يضم الوفد محمد عبد الله ولد خطره، سفير  موريتانيا في كوت ديفوار، بالإضافة إلى المدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد أحمد.

وينعقد المنتدى الاقتصادي “منتدى أفريقيا للرؤساء التنفيذيين” يومي 13 و 14 يونيو 2022 بأ بيدجان.

ويحضر هذه الدورة حوالي 1500 مشارك يمثلون 70 دولة، من رؤساء تنفيذين لشركات وممثلين عن المؤسسات الحكومية والمالية الأفريقية والدولية.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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