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أمطار على أربع ولايات موريتانية ( مقاييس)

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة

أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية ، اليوم الثلاثاء، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

حاسي باب ……………. 15 مم

بيري بافه …………….. 11 مم

كوركول:

الحامضيه …………….. 11 مم

تكانت:

تجكجه ………………. 10 مم

كيدي ماغه:

التكتاكه المركز …………. 14 مم

بوعنز ………………. 12 مم

دجيو ……………….. 60 مم

كلينكمو ……………… 41 مم

اهل سالم …………….. 22 مم

اهل صمب ……………. 23 مم

اهل يرب …………….. 16 مم

ول امبني ادباي …………. 15 مم

دجبايه ………………. 12 مم

اهل سكابه ……………. 25 مم

اهل عيس باب …………. 45 مم

الصوفي ……………… 50 مم

كوراي ………………. 08 مم

كاراكورو …………….. 15 مم

لكليبيه ………………. 15 مم

بتنده ……………….. 10 مم

الاسلام ……………… 14 مم

الجديده ……………… 10 مم

ازنيكي لعرب ………….. 16 مم

اجار ……………….. 08 مم

دجاكيلي ……………… 08 مم

ارتمو ……………… 15 مم.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 13 ساعة

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